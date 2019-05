Speciale parfum moet mensen trainen om geur van xtc-productie te herkennen

Miljoenen euro’s zijn er al uitgegeven aan de bestrijding van de hardnekkige xtc-criminaliteit en voorlopig zal dit hard nodig blijven. Maar elk klein beetje helpt, moet het Openbaar Ministerie hebben gedacht. Daarom is zondag een nieuwe campagne begonnen om de burger meer bij de aanpak te betrekken. En waar kun je die start beter laten plaatsvinden dan in Brabant, drugsprovincie nummer één van ons land.

Een soort van promotieteam ging zondagmiddag de Markt op in Den Bosch. De medewerkers verspreidden flesjes en geurkaarten met een parfum, dat de originele naam XTACY draagt. De reuk is vergelijkbaar met de geur die duidt op de aanwezigheid van drugslabs of gedumpte verdovende middelen. Gewoon je neus gebruiken dus.

'Daar zit een luchtje aan'

Volgens het OM hebben mensen de bewuste stank ooit eerder geroken, maar wordt, uit onwetendheid of angst, zelden of nooit een link gelegd met de productie van het gevaarlijke goedje. Met ‘Xtc, daar zit een luchtje aan’ wil het OM dat burgers dit belangrijke signaal kunnen herkennen wat veel ellende kan voorkomen.

Bij de productie van xtc en andere synthetische drugs is er altijd gevaar voor de aanwezigheid van giftige stoffen en gassen. Ook bestaat er kans op brand of ontploffing. Bovendien kan het afval dat bij de fabricage vrijkomt, schade voor water of natuur veroorzaken. Voldoende redenen om te blijven investeren in de meest rigoureuze, maar ook originele methodes om deze uitwassen een halt toe te roepen.

'Eens geroken later herkend'

Officier van justitie Lars Stempher: “Drugslabs worden ook in de bebouwde kom ondergebracht. Hier laten ze sporen na die het publiek zou kunnen herkennen en daarom introduceren wij dit nieuwe parfum. Onder het motto: eens geroken wordt later herkend.”

De flesjes en kaarten met het bewuste parfum zullen over diverse politiebureaus in ons land worden verspreid. Gemeenten zal worden gevraagd dit initiatief ook onder de aandacht te brengen. Allemaal met als doel dat veel meer burgers onraad gaan ruiken, de politie tippen en zodoende een steentje bijdragen aan het oprollen van drugslabs.