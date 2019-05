Django Wagner naar Eurovisie Songfestival? 'Zou heel erg leuk zijn'

Django Wagner vertelt in KRAAK. over zijn nieuwe single 'Liefde'. (Foto: Omroep Brabant)

In de talkshow KRAAK. vertelde Django dat hij het optreden van Duncan Laurence dit jaar niet live had gezien. "Ik moest werken maar ik heb het naderhand wel teruggekeken. Geweldig dat je dit na 44 jaar weer presteert. Het nummer Arcade is ook echt een songfestivalnummer."

Het vooruitzicht van een Eurovisie Songfestival in Brabant met Django Wagner op het podium ziet de volkszanger wel zitten. "Het zou super zijn."

'Liefde'

Wagner zat in KRAAK. om te praten over zijn nieuwe single Liefde. "Het is nog maar een paar weken uit en het wordt nu al veel aangevraagd."