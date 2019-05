Verdachte (38) van steekpartij station Breda opgepakt in Duitsland

De verdachte van de steekpartij op het station van Breda is zondag opgepakt in de Duitse stad Bremen. Het gaat om een 38-jarige man uit Hoofddorp.

Bij de steekpartij raakte donderdagavond een 23-jarige man zwaargewond. Hij was in zijn nek gestoken. Nadat de politie vrijdag beelden verspreidde van de verdachte, kwamen bijna 200 tips binnen.

De politie kwam de verdachte daardoor snel op het spoor. Hij kon in Bremen worden aangehouden. De man leidt volgens de politie een zwervend bestaan.

Slachtoffer niet in levensgevaar

Het slachtoffer van de steekpartij verkeert niet in levensgevaar. Kort voordat hij in elkaar zakte op het station, riep hij om hulp.

Een medewerker van de fietsenstalling was er snel bij. "Het was behoorlijk bloederig allemaal", vertelde hij tegen Omroep Brabant.

