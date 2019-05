Paul Spapens is van 'onbesproken vaderlands gedrag' en krijgt onderscheiding van prinses Beatrix

Hij noemt zichzelf cultuuractivist. Hij schreef meer dan honderd boeken, over uiteenlopende onderwerpen: van Sinterklaas en trappistenbier tot bijvoorbeeld de kermis. En met zijn lange grijze haren en hangsnor is hij een type dat je niet vergeet als je 'm hebt ontmoet. Paul Spapens (69) uit Moergestel. Dinsdagochtend krijgt hij uit handen van prinses Beatrix een Zilveren Anjer.

De Zilveren Anjer is een onderscheiding die ieder jaar wordt uitgereikt aan 'personen van onbesproken vaderlands gedrag'. Drie Nederlanders krijgen hem dit jaar, onder wie dus Paul Spapens. De prijs bestaat uit een oorkonde en een medaille.

Spapens krijgt de onderscheiding voor alle culturele initiatieven in onze provincie. Hij organiseerde een religieuze processie, vertaalde liedjes van The Beatles in het dialect. En gaf cursussen in het maken van rommelpotten.

Paul Spapens is drijvende kracht achter het Reuzenfestival in Oisterwijk. En hij was initiatiefnemer van het Peerke Donders Museum. Van beroep is hij schrijvend journalist. Hij werkte onder meer voor het Brabants Dagblad.

Vanuit Spapens' woonplaats Moergestel vertrekt dinsdagochtend een bus met familie en vrienden. Ook het gemeentebestuur van Oisterwijk en Commissaris van de Koning Wim van de Donk zijn van de partij. De uitreiking van de Zilveren Anjers is dinsdag om 10.30 uur in het Paleis op de Dam in Amsterdam.