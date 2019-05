Fietser overleden bij aanrijding met trein in Breda, politie gaat uit van ongeluk

Een fietser is maandagmiddag om het leven gekomen bij een aanrijding met een trein aan de Gageldonkseweg in Breda. De politie gaat vooralsnog uit van een ongeluk.

Het ongeluk gebeurde rond half drie. Het is nog niet bekend wat er precies gebeurd is. Een verkeersongevallen-analist stelt een sporenonderzoek in. Een paar maanden geleden botste op het zelfde traject een trein op een auto.

Er rijden momenteel geen treinen tussen Breda en Rotterdam Centraal en tussen Breda en Lage Zwaluwe. Dit duurt tot ongeveer zes uur.