Pleidooi voor meldplicht van ongelukken op springkussens nadat kleuter zwaargewond raakte in Rucphen

Directeur Wilbert van den Oord van attractieverhuurbedrijf Moonen in Waalwijk wil graag een verplicht meldpunt voor ongelukken op springkussens. Aanleiding is een ongeluk op een van zijn springkussens in Rucphen waarbij een 5-jarig jongetje zaterdag zwaargewond raakte. "Dan kunnen we leren van elkaars fouten."

Samen met andere attractieverhuurders wil Van den Oord graag een meldpunt voor ongelukken op springkussens oprichten. “Als er dan iets gebeurt moet je als verhuurder verplicht zijn om dat te melden. Dit is belangrijk voor duidelijkheid en inzicht. Als er dan fouten worden gemaakt, kun je er ook van leren en kunnen ongelukken ook voorkomen worden.”

Hoe vaak er ongelukken gebeuren op springkussens is niet precies bekend. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft al een meldpunt voor kermis- en pretparkattracties. Het is verplicht om ongelukken daar te melden, maar Van den Oord ziet dit ook graag gebeuren bij springkussens.

Speeltoestellen

De NVWA heeft geen cijfers over ongelukken met springkussens. “Het is een vertekend beeld, want we hebben cijfers van alle speeltoestellen. Niet specifiek van springkussens.”

Attractieverhuurder Moonen hoort hooguit één keer per jaar dat er iemand bij de EHBO komt door een ongeluk op een springkussen van dat bedrijf. “Dat is nog te veel, maar over het algemeen gaat alles erg goed”, zegt directeur Van den Oord.

Volgens onafhankelijk kenniscentrum VeiligheidNL ging het in 2017 gemiddeld zes keer per dag mis en belandden er 2200 mensen, vrijwel altijd kinderen, op de eerste hulp.

Het is volgens Van den Oord belangrijk dat er toezicht is bij springkussens. “Er moet iemand bij het springkussen staan. Het is ook belangrijk dat niet alle leeftijden door elkaar op het springkussen springen. Wij adviseren vaak kleine springkussens voor de kleintjes en een groot kussen voor de grotere kinderen.

Leeftijd

De NVWA meldt dat er geen wettelijke leeftijdsvoorschriften zijn voor springkussens. Er wordt per springkussen gekeken voor welke leeftijd het geschikt is.

Het is onduidelijk hoe het met het jongetje gaat dat zaterdag gewond raakte in Rucphen. De NVWA doet onderzoek naar het ongeluk.