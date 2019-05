'U bent een reus', Paul Spapens onderscheiden voor zijn inzet voor de Brabantse cultuur

Paul Spapens met zijn vrouw nadat hij onderscheiden is. (Foto: Tom van den Oetelaar)

AMSTERDAM -

Prinses Beatrix heeft Paul Spapens uit Moergestel dinsdagmorgen een Zilveren Anjer uitgereikt in het Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam. Een jaarlijkse onderscheiding voor 'uitstekende verdiensten voor de Nederlandse cultuur'. "U bent een reus in wat u allemaal heeft bereikt", zei de directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds.