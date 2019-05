Opnieuw auto door brand verwoest in Grave

Een auto is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest op de St. Elisabethstraat in Grave. Anderhalve week geleden ging er ook een auto in vlammen op, deze stond geparkeerd aan het Touwslagerserf.

Een vrachtwagenchauffeur die even verderop lag te slapen werd wakker van knallen en ontdekte het vuur.



Niemand raakte gewond bij de brand. De oorzaak is nog onbekend. De politie doet onderzoek.



Vaker raak

Het was de laatste maanden vaker raak in Grave. Eind februari gingen auto's aan de Achter de Marstal in vlammen op en raakte de gevel van een huis beschadigd. Twee weken daarvoor verwoestte een brand twee auto’s en een bestelbus bij de kruising van de Ruyllaan met de Chamilylaan en in oktober vorig jaar brandden er vier auto’s uit aan de Trompetterstraat.



LEES OOK:'We mogen van geluk spreken dat er geen gewonden zijn gevallen of erger', brand verwoest auto Grave'



De politie sluit een verband tussen de autobranden niet uit, liet ze eerder weten.