'Eurovisie Songfestival in Den Bosch moet lukken, want de stad kon ook de Tourstart aan'

Behalve Amsterdam en Rotterdam hebben onder meer ook Maastricht en Arnhem al laten weten dat ze meer dan geïnteresseerd zijn.

Den Bosch heeft ervaring met de organisatie van een internationaal mega-evenement. In 1996 vond daar de start van de Tour de France plaats. Mechtild Stultiens was destijds lid van de projectgroep die namens de gemeente in de organisatie zat. Inmiddels heeft ze haar eigen evenementen- en marketingbureau, Artishock. Ze ziet overeenkomsten met het binnenhalen van de Tourstart en van het Songfestival nu.

‘Nu weten we dat we het kunnen’

“Grootste raakvlak is de grootschaligheid. Twee grote evenementen, waarvoor alleen al veel deelnemers deze kant opkomen. Den Bosch kan dat aan en De Brabanthallen kan dat aan. Verschil is wel dat je bij het Songfestival diverse nevenevenementen hebt. Alleen al door de 41 deelnemende landen met hun delegaties. In 1996 waren we benieuwd of we zo’n groot evenement in Den Bosch zouden kunnen organiseren. Nu wéten we dat we het kunnen.”

Lobbyen

Het kunnen organiseren is één, maar het mógen organiseren is een ander verhaal. Je plan, uitgewerkt in een bidbook, moet goed zijn, maar daarnaast moet het je ook gegund worden. Lobbyen dus bij de juiste personen en instanties die het voor het zeggen hebben. Daarin ziet Stultiens wel verschillen tussen toen en nu.

Duncan Laurence en Cornald Maas

“Wij zijn er destijds jaren mee bezig geweest om de organisatie van de Tour de France lekker te maken voor Den Bosch. Nu is er haast geboden. Het is wel heel sterk dat niet Den Bosch als stad, maar Brabant als geheel een bieding gaat uitbrengen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk en de burgemeesters zijn zich nu hard aan het maken in het lobbycircuit, maar het zou goed zijn als we ook ambassadeurs uit de Songfestivalwereld zouden kunnen inzetten."

"Het zou goud zijn als winnaar Duncan Laurence met zijn Tilburgse Rockacademie-achtergrond, maar bijvoorbeeld ook Cornald Maas uit Bergen op Zoom zich achter de kandidatuur van Brabant zouden scharen.”

Behalve een goede accommodatie komt er meer bij kijken. Bijvoorbeeld voldoende hotels op een redelijke afstand van de festivallocatie. Dat lijkt een zwak punt in de plannen van Brabant, maar volgens Stultiens valt dat wel mee.

Genoeg hotels

“Natuurlijk is dat een ding. Maar trek je een ring rondom Den Bosch waarbij je in een half uur bij de Brabanthallen kunt zijn, dan kom je echt wel aan de benodigde hotelcapaciteit. Wat denk je als je in Londen, Parijs, Tel Aviv of heel veel andere steden kijkt. Dan praat je ook over minstens zulke afstanden en reistijden. Met de Tour de France hadden we 5000 hotelbedden op een aanvaardbare afstand nodig en dat is toen ook gelukt.”

Stultiens is ervan overtuigd dat het Songfestival in Brabant een groot succes kan worden. Maar dan moeten er wel een paar extra stappen gezet worden.

Creatief, innovatief en onderscheidend

“Accommodatie, hotels, infrastructuur. Allemaal belangrijk, maar probeer in je bieding ook creatief, innovatief en onderscheidend te zijn. Probeer er een happening van te maken die Brabantbreed gedragen wordt. Niet oubollig, maar wel eensgezind en met het beste dat we in onze provincie te bieden hebben. Daarom is het ook sterk dat Brabant zich aandient als organisator, zodat bijvoorbeeld ook festiviteiten in Tilburg, Eindhoven, Breda en andere plekken kunnen plaatsvinden. Dat je laat zien dat je er meer mee wil en kunt dan alleen die paar avonden dat Songfestival op jouw podium.”

De NPO, die de productie van het Eurovisie Songfestival 2020 in handen heeft, is bezig met de planning van het evenement en verwacht medio juni naar buiten te brengen waar steden aan moeten voldoen om kans te maken op de organisatie van het evenement.