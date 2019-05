Brabanthallen wil graag het Eurovisie Songfestival: 'Den Bosch is het centrum van Nederland'

Als het aan de Brabanthallen in Den Bosch ligt, wordt het Eurovisie Songfestival volgend jaar daar gehouden. "Ik durf te stellen dat er überhaupt geen locatie zoals deze is in Brabant", stelt directeur van de Brabanthallen Jeroen Dona. "Wij zijn de grootste en eigenlijk de enige Brabantse locatie met voldoende capaciteit om zo'n immens evenement te huisvesten."

Hoewel hij de naar verluidt strenge eisen van het Songfestival nog niet heeft gezien, heeft Dona er vertrouwen in dat allemaal goed gaat komen. "Zoals wij nu kunnen inschatten past het als een handschoen. En onze grootste hal is nu al iets groter dan die in Tel Aviv."

Een geschikte locatie moet ruimte bieden aan minstens 10.000 toeschouwers. "Wij hebben acht hallen in totaal en zijn de derde grootste locatie van Nederland na Amsterdam en Utrecht."

'Fantastisch huisvesten'

Maar er is meer voor nodig dan alleen een grote hal voor de optredens. Naast 41 kleedkamers voor alle zangers, komen er wereldwijd zo'n 1500 journalisten op het Eurovisie Songfestival af om verslag te doen en zijn er duizenden toeschouwers in het publiek.

"Wij hebben hier in totaal acht hallen die gemakkelijk op elkaar zijn aangesloten en ook hun eigen toegang hebben met eigen parkeerplekken", legt de directeur uit. "En hier staat ook het historische gebouw 1931 waar de vips ontvangen kunnen worden. Ik denk dat wij dat allemaal fantastisch kunnen huisvesten."

'Brabant mag ook wat'

Dona benadrukt dat Nederland de organisatie te danken heeft aan één man: Duncan Laurence. "En die heeft zijn roots gedeeltelijk in Brabant. Met de Formule 1 volgend jaar in Zandvoort en het EK-voetbal in de Randstad mag een ander groot evenement wel in Brabant plaatsvinden."

En voegt de directeur ook nog toe: "Den Bosch is eigenlijk het centrum van Nederland en heel goed te bereiken vanaf Amsterdam en Utrecht. De Brabanthallen is er klaar voor."

