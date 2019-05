Automobilist met GHB opgepakt na wilde achtervolging op A58

De politie heeft maandagavond een 34-jarige automobilist uit Schijf aangehouden na een wilde achtervolging over de A58 en door Roosendaal. Hij had een flesje met de drug GHB bij zich, dat hij vlak voor zijn arrestatie weggooide.

Een automobilist meldde rond tien uur 's avonds dat hij werd achtervolgd door een kleine, donkere auto. De bestuurder van die auto zou ook een vuurwapen hebben laten zien.

130 kilometer per uur in woonwijk

Agenten gingen eropaf en zagen de auto slingerend en met hoge snelheid rijden op de A58 bij Bosschenhoofd. Daarna reed de man Roosendaal in. Op de Leemstraat gaf de politie een stopteken, waarna de man het gaspedaal nog dieper intrapte. Daarbij haalde hij snelheden tot 130 kilometer per uur, waar 50 mag worden gereden. Ook veroorzaakte de bestuurder verschillende bijna-aanrijdingen.

Op de Vincentiusstraat sprong de man uit de auto en probeerde hij er vandoor te gaan. Tijdens zijn vlucht gooide hij het flesje GHB weg. Een van de agenten kon hem aanhouden.

Geen geldig rijbewijs

Uit het onderzoek bleek dat de man uit Schijf geen geldig rijbewijs heeft. Hij moest dat inleveren na eerdere overtredingen. De man zit vast op het politiebureau.