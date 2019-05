Buizen voor gevaarlijke stoffen van de baan? Ook de Tweede Kamer is tegen

DEN HAAG -

Een ondergronds buizentracé voor gevaarlijke stoffen in Zuidoost-Brabant lijkt definitief van de baan. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil een streep halen door het plan en steunde het voorstel van drie Brabantse Kamerleden. Nu is het de vraag of minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken gehoor geeft aan de wens van de Kamer.