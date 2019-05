Kamer ook voor schrappen buizentracé, snel einde aan onzekerheid in Zuidoost-Brabant?

Het omstreden buizentracé in het zuidoosten van Brabant lijkt definitief van de baan. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met een motie van drie Brabantse parlementariërs om een streep te halen door het plan. Nu is het de vraag of minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken de wens van de Kamer gaat honoreren.

Via de buizen zouden gevaarlijke stoffen vervoerd moeten worden tussen de Rotterdamse haven en het Zuid-Limburgse industriegebied. Het geplande tracé leidt al jaren tot beroering in de gemeenten Helmond en Laarbeek. Paul Smeulders van GroenLinks, één van de indieners van de motie, vroeg Ollongren vóór 1 juli te laten weten of ze de motie gaat uitvoeren.



'Te veel onzekerheid'

Concrete plannen voor het betreffende tracé werden al eens geschrapt na protesten van omwonenden en verschillende gemeenten in de regio. Toch bleef het als mogelijkheid in stukken van het ministerie van Binnenlandse Zaken staan en wel als optie voor de vervoer van onder meer CO2 en methanol. Volgens Smeulders en zijn collega-Kamerleden Erik Ronnes (CDA) en Jessica van Eijs (D66) leidt dit tot te veel onzekerheid bij omwonenden en bedrijven in de buurt. Vorige week vrijdag kregen ze al steun van provinciebestuurder Erik van Merrienboer.





