Na voetamputatie is Toon Greebe hard op weg de eerste eenbenige darter op het WK te worden

Toon Greebe timmert steeds meer aan de weg na zijn voetamputatie in 2017. Vorige week won hij zijn eerste grote dartstoernooi. De Bossche darter lijkt nu echt op de weg terug. “Het is allemaal nog niet zoals ik wil, maar ik moet de lat niet te hoog leggen.”

Hij werd even ‘helemaal gek’ nadat de juiste dubbel werd uitgegooid in de finale van de Polish Open. Greebe won het BDO-toernooi vorige week en kon daarna zijn geluk niet op. “Wat was dat vet”, zegt de 30-jarige darter nu. “Het is zonder twijfel mijn grootste titel. Heel speciaal. Voor mijn amputatie had ik nog nooit zo’n groot toernooi gewonnen. Het voelt nu alsof ik de rotperiode echt achter me heb gelaten.”

Die rotperiode begon in december 2017 toen Greebe een hevige ontsteking opliep in zijn voet. Het werd uiteindelijk zo erg dat zijn voet moest worden geamputeerd. Sindsdien loopt Greebe met een prothese en dat gaat beter en beter. “Ik heb net de definitieve koker gekregen voor mijn stomp. Hier moet ik het de rest van mijn leven mee doen. Deze past precies, waardoor ik heel stabiel kan blijven staan. Ook tijdens het darten."

'Lat te hoog gelegd'

Greebe probeerde in januari van dit jaar een tourkaart te bemachtigen, waarmee hij veel toernooien van de PDC af zou kunnen gaan. Maar daar slaagde hij niet in. “Ik baalde als een stekker toen ik die kaart niet won, maar de knop is al lang en breed om en ik gooi nu zoveel mogelijk toernooien bij de PDC en BDO. Ik heb de lat denk ik te hoog gelegd doordat ik te graag wilde. Ik moet het echt rustig opbouwen.”

Toon Greebe over de mogelijkheid om het WK te halen: 'Dat kan nog zeker, ja.'

En mede daardoor gooide Greebe dus tijdens de Polish Open. “En die dag erna ook nog de Polish Masters. Ik haalde de finale en stond echt goed te gooien. Jammer genoeg verloor ik.” Maar dat weekend gaf de 30-jarige Greebe wel ontzettend veel vertrouwen. “Ik liet dat weekend zien dat ik ook heel constant goed kan gooien. Zo moet het altijd. Maar nogmaals: ik moet nu niet naast mijn schoenen gaan lopen na die overwinning. Rustig blijven en gewoon doorgaan.”

WK-doel

Het doel van Greebe is duidelijk. Hij wil de eerste een eenbenige darter worden op het WK. “Dat wil ik nog steeds. Ik doe er alles voor en ben constant met darten bezig. Maar lukt het dit jaar niet, dan proberen we het volgend jaar weer. Maar het gaat gebeuren, dat weet ik zeker.”

Toch is er ook dit jaar nog een kleine kans voor Greebe om het WK te halen. Zo kan hij zich bij de PDC nog via verschillende toernooien kwalificeren, en bij de BDO maakt hij een nog grotere kans op het bereiken van het wereldkampioenschap in januari.

“Doordat ik de Polish Open heb gewonnen, mag ik in oktober meedoen aan de Winmau Masters. Als ik daar ga gooien, mag ik weer meedoen aan het kwalificatietoernooi voor Lakeside. Dus het kan nog zeker, ja.”