Twee mannen opgepakt voor schietpartij bij supporterscafé PSV, resten van drugslab gevonden

De schietpartij vond plaats terwijl in het Philips Stadion de wedstrijd PSV-AZ gespeeld werd. Het slachtoffer raakte gewond aan zijn been. Hij lag op de Gagelstraat, vlakbij het supporterscafé.

Het supportershonk tegenover het stadion bleef na de schietpartij in overleg met de gemeente een tijdje dicht.

Bureau Brabant liet in februari camerabeelden zien van de schietpartij. Daarop was te zien hoe drie mannen iemand in elkaar sloegen. Cafébezoekers kwamen op het tumult af. De drie mannen gingen er meteen vandoor en vluchtten de Gagelstraat in. Een groep cafébezoekers zette de achtervolging in.

Tijdens die achtervolging trok een van de drie mannen een pistool en schoot een achtervolger in zijn been. Het slachtoffer liep daarbij een slagaderlijke bloeding op.

In Bureau Brabant verspreidde de politie het signalement van de drie mannen.

Resten van drugslab

De twee verdachten werden maandagochtend in hun huizen opgepakt en vastgezet. Hun huizen werden doorzocht.

Ook werd onderzoek gedaan bij het bedrijf van de 52-jarige verdachte. Op het terrein van dat bedrijf werden de resten van een drugslab gevonden. Ook werd er een kleine hoeveelheid drugsafval en amfetamine gevonden.