Stalbezetting Boxtel: gemeente neemt veiligheidsmaatregelen rondom beladen raadsvergadering

Welke veiligheidsmaatregelen precies zijn genomen, wordt niet bekendgemaakt. In een schriftelijke reactie laat de gemeente weten: 'We houden rekening met een meer dan normale opkomst voor vanavond. We kijken hoe we zoveel mogelijk mensen een plaats kunnen geven. We houden daarbij aandacht voor brandveiligheid, maar ook voor de openbare orde. Daar hoort beveiliging bij'.

Behalve in de raadszaal, zal de vergadering ook te volgen zijn in het werkcafé dat daaronder zit in het gemeentehuis. Daar wordt gezorgd voor een live-verbinding zodat de vergadering te volgen is.





Urenlange bezetting zorgde voor grote woede

Op 13 mei werd een varkensstal aan de Brede Heide in Boxtel urenlang bezet door 125 dierenactivisten van Meat the Victims. Rond één uur 's middags drongen ze de stal binnen. Ze maakten daar video’s van de varkens en eisten dat ze de gewonde dieren mee mochten nemen om die te verzorgen.

Zo’n honderd andere activisten verzamelden zich buiten de boerderij en voerden daar actie. Ze riepen leuzen als 'There is no excuse for animal abuse'.

De politie sloot de varkensstallen af, met daarin meer dan honderd activisten, omdat de angst ontstond dat de varkens vrijgelaten zouden worden.

Honderden boze boeren kwamen naar het bezette bedrijf als tegenprotest.

Na tien uur werd de stalbezetting door de ME beëindigd. Dat het zolang duurde voor de activisten uit de stal werden gehaald, zorgde voor veel kritiek. Het Openbaar Ministerie (OM) en de gemeente Boxtel spraken over ‘een complexe situatie’. De actievoerders kregen eerst de keus om het erf vrijwillig te verlaten. Ook wilden de organisaties de stress voor de dieren zoveel mogelijk beperken. Een chaossituatie moest voorkomen worden.

77 mensen werden opgepakt en een dag later weer vrijgelaten. Zij moeten in augustus voor de politierechter verschijnen. Het gaat om 76 dierenactivisten en een tegendemonstrant.

De stalbezetting leidde tot grote woede onder boeren en ook op sociale media liepen de emoties hoog op.

