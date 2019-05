Spelers RKC als helden onthaald door honderden supporters bij thuiskomst in Waalwijk [VIDEO]

De selectie van RKC heeft vannacht al een kleine huldiging gehad als voorproefje voor de grote huldiging van woensdagavond bij het stadhuis. Bij aankomst in Waalwijk stonden in de nacht van dinsdag op woensdag honderden uitzinnige fans de ploeg op te wachten, die dinsdagavond met een ongekende 4-5 overwinning ervoor zorgde dat RKC komend seizoen in de eredivisie actief is.

Verschillende supportersbussen kwamen eerder aan dan de spelersbus van RKC, maar telkens veerde het aanwezige publiek bij het Mandemakers Stadion op als er een bus in aantocht was in de hoop dat het de bus was waar de spelers en staf van RKC in zaten. Ondertussen vermaakten de fans zich door vuurwerk af te steken en door meermaals verschillen liederen te zingen in afwachting van de RKC-selectie. De sfeer was zoals je kunt verwachten bij zo'n knotsgekke promotie: uitzinnig.

Uiteindelijk kwam de spelersbus rond 00.45 uur aan bij het stadion, waarna de aanwezige supporters alvast een feestje gingen vieren samen met de selectie van de Waalwijkse promovendus. Doelman Etienne Vaessen nam het voortouw en stond bovenop de bus, waarna hij de uitzinnige fans mee kreeg en samen 'Wij gaan promoveren' gezongen werd.

