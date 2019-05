Martin reist naar Nepal om daar brillen uit te delen: 'Dit is voor hen niet te betalen'

Vorige maand zamelde de Bossche opticien dozen vol met brillen in om mee naar Nepal te nemen. “We wisten niet wat we meemaakten. Vanuit alle hoeken en gaten werden brillen gebracht. Iemand had zelfs een tas vol brillen bij de voordeur van onze zaak gezet. Echt hartverwarmend.” Uiteindelijk ontving de opticien vijfduizend brillen.

Bedrijven en klinieken

Met zo’n driehonderd brillen vertrok Martin naar Nepal. “We konden niet alles meenemen en bovendien waren niet alle brillen nog bruikbaar.”

De weken dat de opticien in het Aziatische land was kon hij veel mensen helpen. “We zijn bij bedrijven en bij verschillende klinieken geweest. De inwoners kregen te horen dat wij naar een kliniek kwamen en daar kwamen veel mensen opaf.”

Martin was in de hoofdstad Kathmandu en in de toeristische plaats Pokhara om ogen op te meten en brillen uit te delen. Hij vond het een mooi land, maar schrok ook van het leven op straat. “Het verschil met Nederland is zo groot. Wij hebben zoveel luxe, dit moeten we beter kunnen verdelen.”

Er stonden veel mensen van boven de tachtig in de rij

De opticien ging 's morgens om negen uur aan de slag met zijn eigen letterkaart en een oogspiegel. De tafel lag vol met de ingezamelde brillen en dat maakte indruk op de inwoners. Het was zo’n succes dat de lange rij om elf uur al werd gesloten. "Het was heel bijzonder voor de Nepalezen. Dit is voor hen niet te betalen.”

De lange wachtrij voor de brillen van Martin in Nepal (Foto: Martin van Warmerdam).

Zijn vrouw Ernestine was ook in Nepal, maar maakte zich zorgen of dat ze zich wel nuttig kon maken. Martin: “Iedereen kon helpen, maar het viel mijn vrouw op dat er ook veel mensen van boven de tachtig in de rij stonden. Die konden we niet zo lang laten wachten. Zij zorgde ervoor dat ze voorrang kregen.”

We doen natuurlijk geen half werk.

Martin is sinds dit weekend terug in Den Bosch, maar zijn werk zit er nog niet op. “In Nepal hadden we niet alle brillen met de juiste sterktes. We zijn nog zo’n honderd brillen aan het bijmaken. We doen natuurlijk geen half werk.”

Nog een keer naar Nepal

Op de vraag hoe deze brillen dan in Nepal komen is nog wat onduidelijkheid. “Mijn Vlaamse collega gaat binnenkort weer terug. Misschien kan hij wat meenemen.”

Martin en zijn vrouw sluiten niet uit om nog een keer te gaan helpen in het Aziatische land. “Het was de eerste keer, maar ik geloof wel dat we nog een keer gaan.”

