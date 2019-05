Julien C. die Jesse Dingemans vermoordde, blijft in tbs-kliniek maar krijgt wél meer vrijheid

Julien C. blijft de komende twee jaar in de tbs-kliniek. De 34-jarige moordenaar van Jesse Dingemans krijgt wel steeds meer vrijheid. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdagmiddag bepaald.

Volgens de rechtbank is er nog steeds sprake van een stoornis. De veiligheid van anderen vereist dat de verpleging van Julien C. moet worden verlengd. Er komt de komende tijd wel een stapsgewijze en begeleide toename van zijn vrijheden.

Maar de rechtbank vindt net als zijn behandelaars dat de stappen niet te groot mogen zijn. Iedere stap moet worden begeleid. Bij de voorbereidingen op zijn stapsgewijze terugkeer in de samenleving kijkt ook het Ministerie van Veiligheid en Justitie intensief mee.

Doorbehandelen onontkoombaar

De beslissing om zijn behandeling voort te zetten komt niet als een verrassing. Op de zitting twee weken geleden was duidelijk dat het OM en de advocaat van C. het eens waren over een verlenging van de behandeling en dat hij nog lang niet alleen de straat op kan. Het gevaar op herhaling wordt namelijk ingeschat op 'matig tot hoog'.

Het nieuws dat het beter gaat met C. en dat hij daarom meer vrijheden krijgt, viel onlangs bij veel mensen verkeerd. Hoe lang het nog duurt voordat de behandeling stopt, weten de deskundigen niet. Enkele jaren, schatten ze.

Julien C. komt volgens planning in mei 2021 weer voor de rechtbank in Breda en die bekijkt dan opnieuw de situatie en of er vooruitgang is geboekt in zijn behandeling.

Een rechtbank kan steeds maximaal met twee jaar verlengen.

