‘Oorzaak tokkelbaanongeluk niet af te leiden uit filmpje', menselijke fout een van de mogelijkheden

Het staat helemaal niet vast dat het tokkelbaanongeluk van zaterdag veroorzaakt is door een menselijke fout van een instructeur. Dat stelt Frank Schilders van Stichting Veilig Werken Buitensport (SVWB). “Uit het filmpje dat op Dumpert werd geplaatst, valt niet op te maken waar het fout is gegaan. Het is alleen maar stemmingmakerij”, zegt hij.

Bij het ongeluk tijdens het dancefestival Ploegendienst in Breda raakte een vrouw zwaargewond toen ze een val van meters maakte.

Jeroen Boed van Outdoor Westvoorne, het bedrijf achter de mobiele tokkelbaan, verklaarde dinsdag dat uit een filmpje van de valpartij blijkt dat het om een menselijke fout ging. De NVWA doet verder onderzoek naar het incident. “Op het filmpje is op geen enkele manier te zien waar het fout is gegaan”, zegt Frank Schilders. “Dat de vrouw een val maakte, kan heel andere oorzaken hebben.”

In de video die op Dumpert staat, is te zien dat de vrouw van meters hoogte naar beneden valt:

LEES OOK: Vrouw valt meters naar beneden van tokkelbaan bij festival Ploegendienst [VIDEO]

Meerdere oorzaken

Schilders benadrukt dat voordat er uitspraken worden gedaan, we eerst moeten afwachten welke materialen gebruikt zijn, hoe de tokkelbaan gebouwd is en met welke procedures er gewerkt werd: “Dan pas kun je bepalen of er sprake was van een materiaalfout, een bouwfout, of een persoonlijke fout van een instructeur.”

Schilders valt ook over andere speculaties die gedaan zijn naar aanleiding van het filmpje. Zo zou de vrouw niet goed gezekerd zijn, zou er geen integraalgordel gebruikt zijn of zou de karabijnhaak verkeerd hangen. “Ze doen maar een uitspraak, het is allemaal volslagen onzin”, zegt Schilders.

“Er zijn in de industrie voorbeelden te noemen van tokkelbanen met maar één verbindingsmiddel die volledig vastzitten en prima zijn. Die zijn daar namelijk speciaal voor gemaakt en gecertificeerd”, legt Schilders uit. “En als je wilt bepalen of een karabijnhaak verkeerd hangt, moet je weten wat voor haken het zijn. Er zijn namelijk veel verschillende.”

Effect op de branche

Schilders zegt dat het ongeluk bepalend is voor de branche: “Het heeft niet alleen ontzettend veel effect op het slachtoffer en de instructeur, maar ook op de industrie. Er zijn heel veel ontzettend serieuze bedrijven die hun personeel goed aanleren hoe je dit soort touwbanen bouwt en gebruikt.”

Schilders is echter niet bang voor de toekomst. “Het is afwachten of er Kamervragen gesteld gaan worden. Maar met of zonder regulering vanuit de overheid, er zal altijd een markt blijven bestaan van mensen die dit willen blijven doen”, zegt hij.

Verdrietig

“Het is verdrietig wat er is gebeurd. Des te erger vind ik het dat er conclusies worden getrokken aan de hand van het filmpje over waar het fout zou kunnen zijn gegaan”, zegt Schilders. “Het ligt een stuk genuanceerder dan het lijkt. De NVWA is het nu verder aan het onderzoeken en daar moeten we geduld in hebben, totdat we precies weten wat er is gebruikt en hoe er is gehandeld.”