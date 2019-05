Actiegroep vindt illegale opnames in stal voldoende reden om aangifte te doen tegen boer in Boxtel

Dierenactivisten van House of Animals gaan aangifte doen tegen de boer in Boxtel, wiens stal twee weken geleden werd bezet. De organisatie vindt dat opnames die illegaal zijn gemaakt in de stal van de boer voldoende aanleiding om aangifte te doen. De boer zou volgens de dierenactivisten de wet overtreden op het gebied van dierenwelzijn.

Twee weken geleden bezette een groep van zo’n 125 dierenactivisten de varkensboerderij aan de Brede Heide in Boxtel. De activisten waren van actiegroep Meat the Victims. Dat is een andere groep dan de organisatie die nu aangifte doet. De activisten plaatsten beelden van hun actie op sociale media.

Illegaal

"Na het bekijken van het beeldmateriaal is de enige conclusie dat in de betreffende stal het welzijn van de dieren ernstig is aangetast en dat de wet daarmee is overtreden", zegt Karen Soeters, voorzitter van House of Animals. Hoewel de beelden illegaal zijn gemaakt, zouden ze volgens haar gewoon als bewijs in een rechtszaak kunnen worden gebruikt.

De organisatie heeft al een afspraak met de politie in Amsterdam gemaakt om aangifte te doen.

