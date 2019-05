Wegens succes verlengd: Opera op de Parade wordt driedaags festival

Het gratis festival wordt van 25 tot en met 27 juni gehouden op de Parade en in de binnenstad van Den Bosch. Niet alleen vanwege de populariteit is besloten om het festival uit te breiden, maar ook omdat Bosschenaren ‘zo trots zijn op het festival’. Volgens een onderzoek van de gemeente staat het festival in de top 5 van evenementen waar de Bosschenaren het meest trots op zijn. "We hebben het gevoel dat het gewaardeerd wordt wat we doen, en dan ben je graag bereid om nog meer te gaan bieden", zegt Martijn Versteeg, leider van het festival.

Daarnaast heeft het gemeentebestuur recentelijk besloten Den Bosch om te dopen tot ‘Cultuurstad van het Zuiden’. “Allemaal redenen om Opera op de Parade uit te breiden tot een meerdaags festival."

"We wilden op een logische manier het succes van de opera verder uitbreiden", legt Versteeg uit. "Daarbij hebben we gezocht naar andere opera-evenementen die hoge kwaliteit bieden en tegelijkertijd laagdrempelig zijn voor het publiek."

Festivaldag Opera op de Parade

Het festival begint dit jaar op 25 juni in de middag met de voorstelling Ik haat Opera! op diverse locaties in de binnenstad. Dit is een voorstelling voor iedereen die zegt niet van opera te houden, maar stiekem toch onder de douche luid opera zingt. Opera Compact maakt korte metten met het stoffige beeld dat opera een stervende kunstvorm is.

In de avond stroomt de Parade voor de dertiende keer vol voor Opera op de Parade, hét operaspektakel aan de voet van de Sint-Janskathedraal. Elk jaar trekt deze avond duizenden bezoekers. Het publiek bestaat uit een mix van echte operafans en mensen die er voor het eerst mee in aanraking komen. Dit jaar staat Offenbachs Fantasio op het programma, dat gaat over narren en dwazen, over liefde en zotheid, en over oorlog en verkleedpartijen.

Operaconcert voor Kids

Nieuw dit jaar is het ‘Operaconcert voor Kids’. 26 juni kunnen kinderen tijdens het concert genieten van een familieconcert met onder meer Hakim Traïdia, bekend van Sesamstraat. "Met het familieconcert willen we een nog breder en open publiek bereiken", aldus Versteeg.

Opera Sing Along

Donderdag 27 juni wordt voor de tweede keer het meezingfestijn Opera Sing Along gehouden. Het is begonnen als uitvloeisel van de Opera op de Parade. "Er worden bekende liedjes gezongen waarvan je niet wist dat ze eigenlijk vanuit de opera komen, zoals Summertime van Gershwin", vertelt Versteeg.

Voor wie vooraf wil oefenen is er speciaal voor amateurkoren en amateurzangers op 18 juni een ‘Workshop Operazingen’ in het Theater aan de Parade.