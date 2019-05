Kiki Bertens geeft op in tweede ronde van Roland Garros

Het zit erop voor Kiki Bertens op Roland Garros. Het toernooi eindigde voor de tennisster uit Breda in de tweede ronde. Ze gaf op in haar partij tegen de Slowaakse Viktoria Koezmova vanwege een blessure.

Bertens liet de partij onderbreken bij 40-15. Ze stond toen 3-1 in games achter. Ze liep naar haar bankje om behandeld te worden.

De tennisster zei tegen haar dokter dat ze 'geen kracht had en dat haar handen trilden'. Enkele minuten later liep ze naar de nummer 46 van de wereld om haar te feliciteren. Bertens nam in tranen afscheid.

Liep niet lekker

De Bredase begon niet goed aan de wedstrijd en had bij 2-1 op love, oftewel zonder zelf een punt te maken, haar servicegame ingeleverd.

De laatste keer dat ze opgaf in een partij was in januari vorig jaar. Ze staakte toen vanwege de griep een strijd in Sint-Petersburg.

Favorietenrol

De 27-jarige Bertens ging als nummer vier van de wereld naar Parijs. Ze begon als een van de favorieten aan het grandslamtoernooi.

In de eerste ronde won ze met 6-3 6-4 van Pauline Parmentier uit Frankrijk. De tennisster haalde vorig jaar de derde ronde van Roland Garros.