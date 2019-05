'Dit weekend lijkt het alsof we in de tropen zitten'

Wie dit lange hemelvaartsweekend vrij is, treft het. De temperaturen lopen steeds verder op en de zon zal zich uitbundig laten zien. "Zaterdag en zondag lijkt het alsof we in de tropen zitten", vertelt Dorien Bouwman van Weer.nl.

Deze donderdag begon nog een beetje grijs, met af en toe een beetje motregen. "Maar dat wordt almaar minder", vertelt Bouwman.

Ze zag rond halftien al de eerste opklaringen aankomen vanuit het westen. "Ik denk dat we de zon donderdagmiddag steeds vaker te zien krijgen. Het wordt eigenlijk een heel aardige dag. De temperatuur gaat oplopen naar een graad of 21. Er staat wel nog een stevig windje uit het zuidwesten. Maar de rest van het hemelvaartsweekend gaat de temperatuur steeds verder oplopen."

'Ineens wordt het zomer'

Het weekend belooft zelfs zomers warm te worden. "We zien de zon vrijdag al vaker dan donderdag", vertelt de weervrouw.

"Dan wordt het zo'n 25 graden, maar zaterdag en zondag lijkt het alsof we met zijn allen in de tropen zitten. Zaterdag wordt het 28 graden, met flink wat zon en weinig wind. En zondag gaan we naar de 31 graden. Ineens wordt het zomer!"

Intents, Best Kept Secret en Breda Jazz

De bezoekers van festivals zoals Intents in Oisterwijk en Best Kept Secret in Hilvarenbeek treffen het dus. Best Kept Secret vond voorheen plaats in het pinksterweekend, maar vindt dit jaar plaats op 31 mei en 1 en 2 juni. Tijdens Kept Secret treden onder meer het Duitse Kraftwerk. Interpol, Cigarettes After Seks en Bon Iver op. Op Intents - dat vrijdag van start gaat - is Mental Theo een van de headliners.

En ook in Breda - dat deze donderdag al van start gaat - zal het met dit weer goed toeven zijn tijdens Breda Jazz. Hier vind je nog meer leuke weekendtips.