Brabant tweede aspergeprovincie van Nederland: verdubbeling aspergevelden in Geldrop-Mierlo [KAART]

Ruim een derde van het aantal aspergevelden in Nederland ligt in Brabant. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Dat komt neer op 1317 hectare grond. In de gemeente Geldrop-Mierlo is het aantal hectare grond voor aspergeteelt in een jaar tijd zelfs meer dan verdubbeld, van ruim zeven naar ruim negentien hectare.

Verreweg de meeste Nederlandse asperges komen uit Limburg. Ruim zestig procent van de totale oppervlakte van aspergevelden in Nederland ligt in de zuidelijke provincie. Dat komt neer op ruim 2,348 hectare grond. Vooral in de gemeenten Peel en Maas en Leudal is veel ruimte voor 'het witte goud', zoals de groente ook wel wordt genoemd.

Kaart

De onderstaande kaart laat zien hoeveel grond per gemeente gebruikt wordt voor de teelt van asperges, uitgedrukt in hectaren. Een hectare is een stuk grond van honderd bij honderd meter. In de kaart kan je je eigen gemeente opzoeken.

Tekst gaat verder onder de kaart.

Minder asperges geoogst

In totaal werd er volgens het statistiekbureau het afgelopen jaar 19 miljoen kilo asperges geoogst in Nederland. Dat is bijna negen procent minder dan in 2017, toen kwam er nog 20,8 miljoen kilo asperges van het land.

Volgens landbouweconoom van het CBS, Cor Pierik, was 2017 dan ook een 'top jaar'. ''Dat had te maken met het mooie weer in dat jaar.'' De daling die nu zichtbaar is, is volgens hem in lijn met de voorgaande jaren. "Het is ook een kwestie van vraag en aanbod. Als het goed gaat met de aspergemarkt gaan meer boeren asperges verbouwen. Op een gegeven moment raakt de markt weer verzadigd."

Schaalvergroting

In de land- en tuinbouw is al jaren een trend zichtbaar; er zijn steeds minder boerenbedrijven die samen steeds meer grond beheren. Ook bij aspergetelers treedt schaalvergroting op. Zo is het aantal bedrijven waar asperges worden geteeld sinds het begin van de eeuw gehalveerd, van 1370 bedrijven in het jaar 2000 tot 614 vorig jaar. Het aantal hectare aspergegrond is in dezelfde tijd juist gestegen met bijna 85 procent, van 2084 tot 3855 hectare.

Volgens landbouweconoom Pierik komt dit omdat boerenbedrijven worden overgenomen door andere, vaak grotere, bedrijven. ''De schaalvergroting is in de groenteteelt minder zichtbaar dan bijvoorbeeld bij varkenshouderijen en tuinbouw'', legt hij uit.

'Streven naar meer efficiëntie'

De gevolgen van deze grotere boerderijen zijn volgens hem ook anders in de groenteteelt. ''Bij veehouderijen kan schaalvergroting negatieve gevolgen hebben omdat boeren met grote bedrijven vaak minder aandacht hebben voor de dieren'', stelt Pierik.

"Bij groenteteelt kan schaalvergroting juist zorgen voor meer efficiëntie." Dat is volgens hem ook nodig. "Met kleinschalige landbouw kunnen we de wereld niet voeden, dus we moeten innoveren en daarmee ook streven naar meer efficiëntie."