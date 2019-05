Piepjonge inbrekers opgepakt na achtervolging in Oss

Dit gebeurde donderdagmiddag rond kwart voor een. De één bleef op de uitkijk staan, terwijl de ander op de vensterbank van het huis klom om het raam open te breken.



Achtervolging

Een getuige had de politie gebeld, omdat hij het verdacht vond dat de twee steeds op en neer reden met hun scooter. Agenten konden de jongens vervolgens op heterdaad betrappen. Na een korte achtervolging zijn ze aangehouden.



In het opbergvakje van de scooter vond de politie een klauwhamer en een gezichtsmasker. Ook had één van de jongens handschoenen en een breekijzer in zijn rugzak.