Politie valt café Starlight Den Bosch binnen op zoek naar wapens en drugs, burgemeester sluit café

DEN BOSCH -

Een arrestatieteam is vrijdagavond café Starlight binnengevallen aan de Celsiusstraat in Den Bosch. Volgens de politie zou er in de kroeg mogelijk in drugs worden gehandeld en zouden er mogelijk vuurwapens aanwezig zijn. Anderhalf uur na de inval werd een briefje op de deur gehangen met daarop de mededeling dat burgemeester Jack Mikkers het café per direct heeft laten sluiten.