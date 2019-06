Man (38) aangehouden na inval in café Den Bosch, heroïne en cocaïne ontdekt

De politie deed onderzoek in café Starlight in Den Bosch. (Foto: Bart Meesters/Meesters Multi Media)

DEN BOSCH -

In café Starlight aan de Celsiusstraat in Den Bosch, waar vrijdagavond een politie-inval plaatsvond, is cocaïne en heroïne ontdekt. Dat maakte de politie zaterdagochtend bekend.