Geluidswerende maatregelen om te voorkomen dat gevangenen opnieuw twee minuten stilte verstoren

Tijdens de dodenherdenking in Vught waren de schreeuwende gevangenen te horen. (Foto: Archief)

De PI in Vught denkt aan geluidswerend materiaal en extra personeel om te voorkomen dat gevangenen opnieuw Dodenherdenking op Nationaal Monument Kamp Vught verstoren. "Concrete plannen zijn er nog niet", zegt woordvoerder Robert Meijer. "Mogelijk volgen er nog meer maatregelen. We zijn alle mogelijkheden aan het onderzoeken."

Vijf gevangenen van de terroristenafdeling in Vught zijn ruim een week in een afzonderingscel gezet omdat ze de twee minuten stilte verstoorden door 'Allahoe Akbar' te schreeuwen, Arabisch voor 'God is groot'.

De gevangenis in Vught ligt vlakbij Nationaal Monument Kamp Vught wat het geschreeuw extra pijnlijk maakt.

De gevangenen maakten expres lawaai tijdens deze twee minuten stilte. Zij waren in de omgeving hoorbaar omdat ze gebruik maakten van de ventilatiekanalen en roosters die uitkomen buiten de celmuren.

Herrieschoppers te laat gevonden

De ordeverstoorders konden hun gang gaan omdat de bewaking op de beveiligingspost was vanwege de twee minuten stilte. Toen de bewaking had vastgesteld waar de herrieschoppers zich bevonden, was het alweer stil op afdeling.

Het Rosmalense Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg maakte zich erg boos over deze verstoring tijdens Dodenherdenking. Zij stelde hierover vragen aan minister Sander Dekker. Deze was het eens met het Tweede Kamerlid dat deze verstoring ontoelaatbaar is en dat hier maatregelen moeten worden genomen om herhaling te voorkomen.