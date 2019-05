Dit is hoe terreurverdachten de dodenherdenking in Vught verstoorden [VIDEO]

VIDEO:Hier is duidelijk te horen hoe de terreurverdachten 'allahoe akbar' roepen.

De gevangenen zaten op dat moment individueel opgesloten in hun cellen. Ze schreeuwden door de ventilatieroosters van hun cel. "Het is niet zo dat zij op een luchtplaats stonden of iets dergelijks,” legt woordvoerder Robert Meijer van de Dienst Justitiële Inrichtingen uit.

Hij noemt het daarom 'bijzonder' dat het geschreeuw zo goed te horen was. "Er zit ook nog een muur tussen het cellencomplex en de plek van de dodenherdenking. Dat ze goed te horen waren moet betekenen dat ze flink tekeer zijn gegaan."

Terreurverdachten

‘In het kader van privacy’ doet de PI Vught geen uitspraken over de daders of de PI-afdeling waartoe ze behoren. Wel is duidelijk dat een achttal schreeuwers in de isoleercel zijn geplaatst. Een van hen werd zaterdag al in de isoleercel geplaatst, de andere daders volgden zondag, zegt Robert Meijer.

“Het is heel lastig om precies vast te stellen wie wat heeft gedaan omdat iedereen na vijf uur achter gesloten deuren zit”, aldus Meijer. Wat er precies is gebeurd en of de actie is voorbereid wordt nog onderzocht.

‘Waardig vieren’

De verstoring is scherp veroordeeld door de politiek. "Als Nederlanders willen wij graag de dodenherdenking waardig vieren. Het is een herdenking die juist meer dan ooit ons aller respect verdient", vindt de Brabantse commissaris van de Koning, Wim van de Donk.

Ook minister-president Mark Rutte sprak zich uit tegen de verstoring van de dodenherdenking. Vanuit het Bevrijdingsfestival in Almere zei hij tegen Omroep Flevoland dat je op het moment van de herdenking 'gewoon je bek houdt'.

'Bizar, zo hard'

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg was aanwezig bij de herdenking in Vught toen die werd verstoord. “Het was een hard gejoel van allerlei mensen door elkaar. Het duurde de hele twee minuten lang. Het was bizar, zo hard.”

Het Kamerlid wil opheldering over de verstoring. "Ik heb schriftelijke vragen gesteld aan de minister over hoe dit heeft kunnen gebeuren en of er maatregelen getroffen gaan worden."