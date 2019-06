Bondscoach Koeman: 'Virgil van Dijk verdient Gouden Bal'

"Iedereen is vaak gericht op spelers die doelpunten maken of voorbereiden, of beslissende treffers produceren. Als er ooit een moment is om de Gouden Bal aan een verdediger te geven, is het nu wel. "

De kans dat Van Dijk de prijs krijgt is best groot. Het regent dit seizoen prijzen voor de oud-speler van Willem II. Zo heeft de UEFA hem opgenomen op een lijst van de twintig beste spelers van het seizoen, won hij met zijn ploeg de Champions League, werd hij verkozen tot beste speler van de Champions League en tot speler van het seizoen van de Premier League.

In de voetsporen van Messi en Cruijff

De Ballon d'Or (Gouden Bal) is een belangrijke prijs die sinds 1956 wordt uitgereikt door het Franse tijdschrift France Football. Vorig jaar won Luka Modric van Real Madrid de prijs, de jaren daarvoor waren onder meer Ronaldo en Messi de winnaars.

Andere Nederlanders die de prijs wonnen waren Marco van Basten, Ruud Gullit en Johan Cruijff. Een Brabander won de prijs nog nooit.

Van Dijk meldt zich maandagavond in het trainingskamp van Oranje in het Portugese Lagos. Koeman verwacht dat hij donderdag een beroep kan doen op de speler in de halve finale van de Nations League tegen Engeland. "Dinsdagochtend ga ik een kop koffie met hem drinken", vertelt hij op het kanaal van de KNVB op YouTube. "Het liefst stel ik hem op."

Eerder was de bondscoach nog kritisch op Van Dijk. Zo nam hij het de speler kwalijk dat hij eind 2018 in de uitwedstrijd tegen Frankrijk aanvaller Olivier Giroud het winnende doelpunt liet maken. " Hij is af en toe iets te makkelijk", zei Koeman toen.