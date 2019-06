Vader gedupeerde leerling Rythovius College: 'Onbegrijpelijk dat er geen digitale backup is'

DUIZEL -

Jos Hakkens uit Duizel is op zijn zachtst gezegd niet blij met het probleem rondom de gestolen postzak van het Rythovius College in Eersel. Zijn zoon Jonas moet nu noodgedwongen zijn examens geschiedenis en wiskunde A overdoen. "Ik snap niet dat er geen digitale backup is. En dat met de hedendaagse technologie."