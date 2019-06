Opa misbruikte drie kleinkinderen en krijgt twee jaar celstraf

De 61-jarige opa moet twee jaar de cel in wegens misbruik van zijn drie kleinkinderen. (Archieffoto)

BREDA -

De rechtbank in Breda heeft een 61-jarige opa uit Tilburg veroordeeld tot twee jaar cel wegens misbruik van zijn drie kleinkinderen. De officier van justitie had 2,5 jaar cel geëist. Van de straf zijn negen maanden voorwaardelijk. Ook de tien maanden die de man al in de cel heeft doorgebracht worden van de straf afgetrokken.