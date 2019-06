No more No Surrender: opkomst en ondergang van een omstreden motorclub

No Surrender, de motorclub van oprichter en inmiddels ex-leider Klaas Otto uit Bergen op Zoom, is een gevaar voor de openbare orde en wordt daarom verboden en ontbonden. Dat besloot de rechtbank in Assen vrijdag. No Surrender heeft een lange Brabantse geschiedenis.

Februari 2013 - De opkomst

Leden van het voormalig Satudarah-chapter in Zundert en motorrijders uit Helmond zijn lid geworden van de nieuwe motorclub No Surrender. Die heeft afdelingen in Zundert, Amsterdam, Alkmaar, Rotterdam, Helmond en Den Haag.

Januari 2014 - De leider

President Klaas Otto komt voor het eerst in het nieuws als lid van No Surrender. Een portier van een café in de binnenstad van Breda werd in 2011 bedreigd toen hij Otto en een groep leden van Satudarah niet binnenliet. Klaas Otto was een belangrijke figuur binnen motorclub Satudarah. Otto hoeft niet (terug) naar de gevangenis voor die bedreiging in 2011.

Oktober 2014 - De schietpartij

Begin oktober verandert Eindhoven even in het wilde westen als een villa aan de Médoclaan wordt beschoten. Op bewakingsbeelden is te zien dat zeven mannen aankomen, waarna de kogels in het rond vliegen. Bij de schietpartij waren leden van motorclub No Surrender betrokken.

Maart 2015 - De aanslag

President Klaas Otto van motorclub No Surrender overleeft een moordaanslag. In het Vlaamse Poppel trekt een bekende van hem een pistool en probeert de 'generaal' door het hoofd te schieten. De 44-jarige autohandelaar krijgt acht jaar cel. Otto stapt niet veel later op als ‘president’ van No Surrender.

Juni 2015 - De naweeën

Lang duurt zijn afwezigheid niet: in juni keert Klaas Otto terug als voorman bij No Surrender. De oprichter van de omstreden motorclub stapte op, zo blijkt, omdat hij met de politie wilde praten over de aanslag, iets wat volgens de clubregels verboden is.

November 2015 - De moord

Een hevige maand in Brabant. Moorden, gewonden, aanhoudingen en vooral veel vraagtekens rondom No Surrender. Zo wordt No Surrender-chef Brian Dalfour vermoord gevonden in een vakantiehuisje in de polder tussen Hooge Zwaluwe en Drimmelen.

April 2016 - De ophef

De Nationale Politie is helemaal klaar met No Surrender en andere motorbendes als Hell's Angels, Satudarah, Bandidos en Mongols. De hoogste Rotterdamse politiechef Frank Paauw wil zo snel mogelijk een verbod. Kamerlid Madeleine van Toorenburg (CDA) uit Rosmalen wil een landelijk verbod op clubhuizen.

Juni 2016 - De arrestatie

Klaas Otto stopt in februari 2016 opnieuw als president en wordt in juni onverwacht opgepakt. De oprichter en voormalig leider van motorclub No Surrender zit vast voor brandstichting, afpersing en witwassen. Ook een voorlopige hechtenis van zijn rechterhand, Janus de V. wordt met twee weken verlengd.

Januari 2017 - De weerstand

No Surrender blijft in het nieuws. De weerstand tegen motorclubs groeit. Den Bosch gaat als eerste gemeente in Nederland motorclubs uit de horeca weren. De gemeenteraad stemt in met een voorstel om bijeenkomsten van clubs als No Surrender en Satudarah in de lokale horeca te verbieden.

Oktober 2018 - De gevangenisstraf

Het is het begin van het einde: Klaas Otto (50) uit Bergen op Zoom wordt veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf. De rechter in Breda vindt dat er voldoende bewijs is voor twee ernstige afpersingszaken en jarenlang witwassen. Er was tien jaar cel geëist. Otto wordt meteen na de uitspraak meegenomen door de politie. Vervolgens wordt het stil rondom de motorclub.

Juni 2019 - De eindstreep

Die stilte wordt een stilzwijgen. De motorclub No Surrender wordt verboden. Otto zit nu al zo'n twee jaar in de cel.