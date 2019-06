Weer vrachtwagen vast onder berucht viaduct Waalwijk

Het is een tijdje goed gegaan, maar vrijdagmiddag reed een vrachtwagen zich weer vast onder het beruchte viaduct aan de Hertog Janstraat in Waalwijk. Het is de afgelopen jaren zeker vijftien keer misgegaan bij het viaduct.

De chauffeur kon uiteindelijk zelf achteruit rijden en onder het viaduct vandaan komen. De vrachtwagen liep wel veel schade op aan de bovenkant. Er ontstond file terwijl de vrachtwagen vastzat.

LEES OOK: Vrachtwagen klem onder viaduct Waalwijk? Wen er maar aan!

De laatste keer dat een vrachtwagen klem zat, was in februari van dit jaar. Het viaduct met een hoogte van 3,6 meter is berucht, omdat er om de haverklap vrachtwagens klem komen te zitten. Chauffeurs negeren de verkeersborden die tijdig waarschuwen of zien ze over het hoofd. Eind 2017 werden er extra waarschuwingsborden geplaatst omdat het te vaak misging, maar ook die mogen niet altijd baten.