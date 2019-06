Vrouw achtervolgde de minnares van haar man en reed haar opzettelijk aan: 1,5 jaar celstraf

DEN BOSCH -

Antoinette M. (36) uit Waalre heeft vrijdagmiddag anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, gekregen van de rechtbank in Den Bosch. Ze achtervolgde in januari met haar auto de minnares van haar man en reed haar auto in Dommelen opzettelijk aan. Het slachtoffer raakte daarbij zwaargewond.