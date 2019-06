Schatgravers in de dop vinden glazen brokstukken onder omgewaaide bomen in Eindhoven

Bij de storm van dinsdag sneuvelden in het Ton Smitspark bij het PreHistorisch Dorp in Eindhoven een recordaantal bomen. Kinderen gingen gingen daarna spontaan schatgraven in het park en daarbij kwamen prachtige, glazen brokstukken naar boven. Die zouden ooit zijn gedumpt door de glasfabriek van Philips. De gemeente Eindhoven bevestigt dat het park lang geleden een stortplaats was.

Als archeologen in de dop gingen kinderen de afgelopen dagen wroeten in de grond onder de omgewaaide bomen. Dat zoeken werd beloond. Sommige kinderen vonden prachtig gekleurd glas. Zoals de negen jarige Quint en Felipe.

Trots laten de vriendjes hun vondsten zien. "Of er nog meer ligt, ik heb geen idee, maar we gaan zeker nog verder zoeken", zegt Quint. Hij vindt het trouwens heel slecht dat het glas vroeger gewoon vlakbij zijn huis is gedumpt.

Dure vakanties

Volgens de moeder van Quint had haar zoon de tijd van zijn leven. "Dit is de mooiste vakantie ooit, zei hij. Daar ga je dan met je dure vakanties", lacht zijn moeder. In de buurt, aan de rand van de Genneper Parken, is algemeen bekend dat Philips er in het verleden glas heeft gestort. "Wij vinden ook glas in de tuin als wij gaan graven", zegt een buurtbewoner.

In het Ton Smitspark sneuvelden dinsdag tot groot verdriet van veel mensen tientallen bomen. Donderdag is de schade grotendeels opgeruimd door een professioneel boomrooibedrijf. Of er nu nog meer 'archeologische' vondsten worden gedaan is maar de vraag.