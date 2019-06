Undercoveractie kluisjesroof onder vuur, verzoek om getuigenverhoor Patricia Paay

Politie en OM hebben iedereen misleid en bedrogen met de inzet van undercoveragenten in het onderzoek naar de kluisjesroof bij de Rabobank in Oudenbosch. En daarom verdienen beide verdachten geen straf. Dat hebben hun beide advocaten verklaard, tijdens het proces over de geruchtmakende zaak. Ze willen eventueel heropening van het onderzoek met nieuwe getuigen zoals Patricia Paay.

De rechtszaak werd een paar weken geleden onderbroken nadat advocaten tijdens hun pleidooi de inzet van undercoveragenten aan het licht brachten. Het OM gaf toen na enig aandringen toe dat er in juni 2018 inderdaad agenten op het gezin van de verdachten zijn afgestuurd maar dat dat niks opleverde.

Over die undercoveragenten ontstond op de vorige zitting zo veel onduidelijkheid dat de rechtbank besloot dinsdag verder te praten over de kwestie om te zien wat het voor gevolgen moet hebben voor het proces.

In het meest verregaande scenario kan de rechtbank besluiten de verdachten zonder straf naar huis te sturen. Beide advocaten lijken daar duidelijk op aan te sturen.

Advocaat Peter Schouten noemde dinsdag een paar incidenten die volgens hem uit de koker van de politie kwamen.

Zo waren er 'ongure types' in een grote Mercedes met Duitse kentekenplaten. Ze kwamen achter de vrouw van verdachte Henri van W. (44) aan. Ze trokken aan de klink van haar autodeur, dreigden en gebruikte grove taal en vroegen een 'witgouden ring' terug die zou zijn gestolen uit een kluisje in Oudenbosch, vertelde de advocaat. Ook de vrouw van Agron K. maakte iets vergelijkbaars mee.

Schouten vindt dat de gezinnen van beide verdachten onnodig onder druk zijn gezet. Dit is 'afgrijselijk fout gelopen', zei de advocaat.

Nep-Ziggo-medewerkers

Hij maakte ook melding van twee nep-Ziggo-medewerkers die 'een kastje' wilden plaatsen bij het kastje van de kabel bij de verdachten in Etten Leur. Schouten suggereerde ook hier dat de politie probeerde binnen te komen.

Schouten sprak van 'doelbewust vormverzuim'. Daarmee leek hij te suggereren dat de politie en het OM opzettelijk en 'stiekem' informatie hebben achtergehouden tijdens het onderzoek.

Patricia Paay

Volgens Schouten zijn de zogenaamde 'criminelen' ook aan de deur geweest bij Patricia Paay op Parc Patersven in Wernhout. Een van de verdachte woonde vroeger in haar huis. Er zouden ook camerabeelden van zijn.

Paay zou de mannen -vermeende undercovers- hebben verteld dat ze het huis van de verdachte hebben gekocht. De mannen zouden daarna een selfie hebben gemaakt met de BN'er, zei Schouten in de rechtszaal.

Schouten wil Paay en haar partner Hinfelaar oproepen als getuige, net als de vrouw van verdachte Henri van W. Dat moet gebeuren tijdens een nieuw onderzoek.

Bandopname

Advocaat Ziya Yeral liet een bandopname laten horen. Die heeft de politie gemaakte met een microfoon die was verborgen in de auto van de vrouw van de verdachte. Er was een gesprek hoorbaar met een vermeende undercoveragent die het gezin van Agron K. (46) opzocht en ook zou hebben geïntimideerd. Ook in dit geval vroegen de mannen om een witgouden ring.

Op de opname is iemand buiten de auto hoorbaar die zegt: 'hou er rekening mee dat we blijven terugkomen, dus succes!' De vrouw van de verdachte reageert herhaaldelijk met: 'hij heeft niets gedaan!" Ook zijn zoon zegt dat een paar keer.

Volgens advocaat Yeral veroorzaakte deze gebeurtenis slapeloze nachten en veel stress. Die ernstige zorgen sloegen toen ook over op verdachte Agron K. die toen al in de cel zat, zei zijn advocaat.

Aangiftes

De intimidaties en bedreigingen waren vorig jaar zomer al bekend maar toen ging bijna iedereen ervan uit dat het echte gedupeerden waren en geen politiemensen onder een dekmantel.

De gezinnen hebben ook aangifte gedaan toen.

Undercoveracties: 2 keer, héél kort

De officier van justitie is nu aan het woord. Officier Van Setten zei dat er in totaal twee inzetten waren van de undercovers. De eerste in Roosendaal 'duurde nog geen minuut'. Een paar weken later was er in een inzet in Zundert van ook 'nog geen minuut'.

De officier zei niks te weten van nep-Ziggo-monteurs en het opzoeken van Patricia Paay en haar echtgenoot. Ze vindt dat de kritiek van beide advocaten onvoldoende onderbouwd is.

Beide advocaten herhaalden opnieuw een vrijlatingsverzoek. Het OM wees dat af omdat het vluchtgevaar er nog steeds zou zijn.



De rechtbank heeft het proces rond 14:45 onderbroken voor een beslissing over hoe het verder moet. 'Dat kan wel even duren', zei de voorzitter.



Beide verdachten zitten in de zaal. Op de tribune zitten ongeveer 12 mensen. Onder hen zoals gebruikelijk medewerkers van de Rabobank in Oudenbosch.

(Meer volgt)