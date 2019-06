Op blote voeten op de vlucht voor de politie in Breda, verdachte moet nog de cel in

Een man is dinsdagmiddag zonder schoenen gevlucht na een politieachtervolging in Breda. De verdachte moet nog een gevangenisstraf uitzitten.

De man kreeg rond kwart over twee een stopteken bij een verkeerscontrole, maar ging er in zijn auto vandoor. Na een achtervolging van een paar minuten in de wijk Westerpark stapte de verdachte uit.

Schoenen

Vanaf de Dagpauwoog ging hij er te voet vandoor, zonder schoenen dus. Mogelijk was hij al zonder schoenen aan het rijden. De politie heeft het signalement van de man verspreid. Rond vier uur was hij nog spoorloos.

Hoelang de man nog de cel in moet, is nog onduidelijk. Ook is niet bekendgemaakt wat hij heeft gedaan. De politie weet niet of de man wel sokken droeg.