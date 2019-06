Dodelijk ongeluk op A58 bij Rucphen: politie vindt belangrijke getuige

De politie heeft een belangrijke getuige gevonden van het dodelijke ongeluk op de A58 bij Rucphen. Bij dit ongeluk kwam in de nacht van maandag op dinsdag een 35-jarige man uit Oudenbosch om het leven.

De politie ging dinsdag op zoek naar een Engels sprekende chauffeur. Die heeft zich nu dus gemeld bij het politiebureau. Hij heeft de vrachtwagenbestuurder die betrokken was bij het ongeluk, erop gewezen dat er een auto achter op zijn truck was gereden.

Het ongeluk gebeurde rond tien voor vier op de snelweg A58 richting Breda. Het slachtoffer reed mijn zijn auto achterop de vrachtwagen. De brandweer heeft hem uit de auto gehaald, maar de man was toen al overleden.

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur die bij het ongeluk betrokken was, had niet gedronken, zo meldde de politie eerder.