Deborah vindt katten terug nadat haar ex ze zomaar verkocht via Marktplaats

Radeloos was ze, de 27-jarige Deborah uit Rotterdam die haar twee katten kwijtraakte nadat haar ex ze zomaar had verkocht via Marktplaats. Het enige dat ze zeker wist, was dat Maya en Bailey waren verkocht aan een vrouw uit Breda. De zoektocht leek een speld in een hooiberg, maar toch is de nieuwe eigenaar nu achterhaald: "Het gaat goed met ze, gelukkig. Ik ben onwijs blij en gerustgesteld."

Deborah woonde samen met haar toenmalige vriend toen ze de katten Maya en Bailey kocht. In december vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Debora vertrok maar kon de katten niet meenemen, omdat ze nog geen plek voor ze had. Later bleek dat haar ex-vriend de dieren op Marktplaats had gezet, omdat hij geen tijd had om voor ze te zorgen.



Chipnummer

Het verhaal zorgde voor een stortvloed aan reacties, maar de gouden tip die leidde naar de nieuwe eigenaars zat er niet bij. Toen ontdekte Deborah dinsdag opeens een mailtje met daarin een chipnummer van een van de katten. "Toen ik het opzocht in de databank, zag ik dat de gegevens waren aangepast. Ze had een andere naam gekregen en er stond ook een telefoonnummer bij."



Deborah belde meteen naar het nummer en het bleek inderdaad om de nieuwe baasjes te gaan. "Het was een fijn gesprek. Ze vertelden me dat ze vrij hebben genomen om de tuin op te knappen, zodat de katten straks ook lekker naar buiten kunnen. Ik ben onwijs blij en gerustgesteld."



Langskomen om ze te zien

De Rotterdamse kreeg al wat foto's doorgestuurd van het tweetal. Ook mag ze langskomen om ze te zien. "Natuurlijk zou ik ze het liefst meenemen, maar ze maken het goed nu. Dat ze goed terecht zijn gekomen, daar gaat het om."



Of er in de toekomst nog een nieuw huisdier komt bij Deborah? "Ik heb al mijn hele leven huisdieren gehad, dus als ik eenmaal ben gesetteld, ja, dan is er zeker weer ruimte voor een lief katje."