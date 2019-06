'Duistere Russische sponsoring is onzin, gewoon wat autodealers en een kaasboer'

Berichten over dubieuze Russische sponsoring van het Bredase amateurvoetbal zijn vermoedelijk een storm in een glas water. "Het is niet eens Russisch geld. Het komt gewoon via een Bredase bank", zegt Ferry Maas die als adviseur voor het Russische bedrijf Interros werkt. Maar daar heeft de sponsoring volgens hem niets mee te maken: "Gewoon wat autodealers en een kaasboer."

Eerder deze week zei Baronie-voorzitter Stan Gielen in een interview dat hij een paar maanden geleden was gebeld over over sponsoring, door een man die werkt voor een groot Russisch bedrijf, 'een oligarch', en dat hij het niet vertrouwde. Gielen had een afspraak met de beller, maar hij wachtte tevergeefs in een Bredaas hotel. De contactpersoon kwam niet opdagen.

Het verhaal onderstreepte volgens de Taskforce Brabant-Zeeland hoe criminelen zich langzaam zouden mengen in Brabantse voetbalclubs. Nu is duidelijk geworden met wie hij toen de afspraak had: ondernemer Ferry Maas (59) die van oorsprong uit Terheijden komt.

Na de afspraak was Gielen gaan googelen en hij kwam via de LinkedIn-pagina van Maas uit bij de Russisch miljardenbedrijf Interros. En dat vond Gielen nogal vreemd. Een verbaasde Ferry Maas meldde zich spontaan zelf na de ophef deze week. "Ja, stom, ik had die afspraak moeten afbellen toen. Maar er kwam iets tussen."

Meneer Maas, wat moet een Russische miljardenfirma met een Bredase amateurclub?

"Helemaal niks. Ik werk als adviseur voor die firma Interros en die is gewoon genoteerd op de Londense aandelenbeurs. Interros is opgezet in de jaren negentig, in de jaren van president Jeltsin. Het is de marktleider in nikkel en het bedrijf is eigendom van Vladimir Potanin."

Maar ja, als je dit tegenkomt bij het googelen dan zou iedereen verbaasd zijn. Zeker met al die verhalen over weldoeners en duistere geldstromen die soms ook uit het buitenland komen?

"Het raakt kant nog wal. Meneer Potanin is gewoon een nette zakenman.

U heeft niks met de Russische maffia te maken?

"Niets. Helemaal niets. Naar eer en geweten. Ik weet niet eens wie er bij hoort. Ik heb niks te verbergen.

Waar komt dat geld voor de sponsoring van Baronie dan vandaan?

"Het is niet eens Russisch geld. Het komt gewoon van de ING aan de Markendaalseweg. Niks fraude of wat, heel transparant. Er is niks mis mee. Het komt van Bredase ondernemers die voetbal een warm hart toedragen, net als bij NAC. Interros staat er buiten.

Aan wat voor sponsors moet je dan denken?

"Gerenommeerde autodealers, een kaasboer. Bedrijven die al decennia bestaan. Ieder legt 2500 euro in. En ja, dan is er geen meldingsplicht voor zulke bedragen. Maar we willen gewoon met zijn allen in totaal 50.000 euro sponsoren. Denk je nou werkelijk dat we dát bedrag gaan witwassen? Daar kun je amper een middenklasser van kopen. In het voetbal gaan nog wel grotere bedragen rond."

Niks witwassen dus?

"Nee. Het is totaal verzonnen en kort door de bocht. Niet netjes dit".

U baalt dat u toch een beetje in een kwaad daglicht bent gekomen? Is het nu over en uit?

"Nee hoor. Ik kan daar wel overheen stappen. Ik zou 't voor de club zo doen. Ik zoek alsnog contact om eens te praten. En dan spelen we helemaal open kaart met het geld, geen enkel probleem. En we gaan niet afspreken in een Bredaas hotel, dat vond ik ook vreemd. Het kan toch gewoon in de bestuurskamer bij Baronie? Ik heb niks te verbergen."