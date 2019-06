Vader van SP'er Murat Memis die vastzit in Turkije: 'Mijn zoon is geen terrorist'

Murat Memis is opgepakt in Turkije (foto: Facebook).

De vader van de Eindhovense SP-fractievoorzitter Murat Memis, die in Turkije vastzit op verdenking van lidmaatschap van de Koerdische organisatie PKK, zegt dat zijn zoon geen terrorist is. "Miljoenen Koerden steunen de PKK." De vader heeft nog geen contact gehad met zijn zoon. Hij denkt dat zijn telefoon in beslag is genomen door de politie.

Memis was met zijn gezin op vakantie in Turkije. Op 30 april is hij aangehouden in Antalya. "Hij wordt verdacht van het lid zijn en het propaganda voeren voor de PKK", zegt de Eindhovense burgemeester John Jorritsma. De PKK strijdt voor meer Koerdisch zelfbestuur. De organisatie wordt door Turkije, de Europese Unie en de VS als terroristisch beschouwd.

Geen terroristen

Volgens de vader van Murat is de PKK helemaal geen terroristische organisatie. Hij durft niet te voorspellen of zijn zoon snel terug kan keren naar Nederland. Vader Memis hoopt dat politieke druk op Turkije vanuit Nederland zal helpen. De Eindhovenaar heeft vier dagen in een politiecel gezeten. Daarna mocht hij gaan, maar is zijn paspoort is afgepakt. Binnenkort moet hij voor de rechter verschijnen. Hij moet dat proces afwachten in Turkije. Zijn familie is inmiddels weer thuis, zo meldt de gemeente.

