Weer crystal meth-lab ontdekt met Mexicanen, deze keer net over de grens

De Belgische politie heeft in Wuustwezel, net over de grens bij Achtmaal, een groot drugslab ontdekt. Er zijn zeven verdachten gepakt, onder wie drie Mexicanen.

De arrestatie van Mexicanen is opvallend. Vroeger kwamen ze nooit voor in drugslabs. Maar ze lijken er steeds vaker bij betrokken, zoals bij het drugsschip in de haven van Moerdijk op 10 mei. In februari rolden agenten een crystal meth-lab op in de regio Den Haag, met Mexicanen.

Het nieuwste lab is vorige week donderdag al opgerold maar de Belgen hielden het stil, vermoedelijk uit opsporingsbelang.

Varkensboerderij

Er kwam een tip binnen bij de politie dat er iets gaande was in een afgelegen varkensboerderij aan de Noordheuvel in Wuustwezel. Toen agenten binnenvielen, ontdekten ze een groot en compleet lab. Het spul werd er ook vacuüm verpakt.

Er stonden verder hardware en chemicaliën in drie garageboxen. De politie vond 4 kilo afgewerkt product.

In de cel

De verdachten zijn drie Mexicanen (26, 28 en 54), een Colombiaan (55), een Belg (62) en twee Nederlanders (36 en 40). Waar de Nederlanders precies vandaan komen is niet bekendgemaakt.

De raadkamer van de rechtbank in Antwerpen heeft woensdag bepaald dat ze langer in voorarrest moeten blijven.

