Hebben de Mexicaanse meth-makers ons ontdekt?

Mexicanen in Moerdijk die drugs maken. Het klinkt alarmerend. Het zal toch niet zo zijn dat Zuid-Amerikaanse drugskartels de oversteek hebben gemaakt naar Europa? Misschien is het antwoord wel simpeler dan het lijkt.

De vraag neerleggen bij de politie in ons land levert in ieder geval geen helder antwoord op: het onderzoek loopt, de verhoren (van de Mexicanen) zijn bezig. We bekijken alles. Bovendien moeten alle partijen zwijgen: er zitten 'beperkingen' op zoals dat heet. Bij insiders bij de politie levert het ook geen pasklaar antwoord op of de kartels komen. Het kan, maar het kan ook niet.

Gastarbeiders

Het kan iets zijn wat we eigenlijk altijd al zien. Vreemdelingen in de drugswereld zijn net als de gastarbeiders van vroeger: ze stellen weinig eisen, krijgen een laag salaris en zijn bereid om vies werk te doen dat wij niet willen doen. Zoals drugs maken.

Zo duiken er ook in de Brabantse drugslabs wel eens vaker Zuid-Amerikanen op. In 2015 ontdekte de politie een drugslab in een boerderij in Son. Daarin was ook een groep actief uit Colombia en de Dominicaanse Republiek. Ze runden op Ekkersrijt een cokewasserij.

Toen de politie het lab ontdekte, vloog de boel in brand. Sporen uitwissen, bewijsmateriaal vernietigen. Toeval of niet, dat gebeurde dit weekend ook in de haven van Moerdijk met een boobytrap.

Cocaïne

Als we hier Zuid-Amerikanen zien dan is het al sinds eind jaren tachtig in de cokelijnen, die ook via Brabant lopen. Zoals in de Osse cokezaak. Synthetische drugs blijven toch vooral een Brabantse 'tak van sport'. Want 'wij' maken de beste speed en xtc van de hele wereld.

Aan de andere kant van de oceaan zit ook zo'n marktleider. Uit Mexico komt de beste en meest zuivere chrystal meth. Het spul gaat de grens over naar buurland de VS waar het op steeds meer plekken te koop is, merken ze daar.

Labs

Mexicaanse kartels maken het spul soms ook in de VS zelf. Dichtbij de klant. Agenten rolden in februari dit jaar in een buitenwijk van Atlanta een meth-lab op. Dat was van het Jalisco Nueva Generacion , oftewel het New Generation Kartel. Ze zitten in de VS steeds dikker in het transport. Met de geplande muur zal smokkel lastiger worden. Iets om rekening mee te houden.

Er is daar wel wat aan de hand. De VS wordt overspoeld met chrystal meth. Door dat overaanbod dalen de prijzen. De concurrentie tussen de kartels is groot. En daarom zoeken de kartels naar nieuwe klanten in nieuwe markten. Dat schrijft ook de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA in hun overzichtsrapport van vorig jaar:

"Mexican TCOs continue to explore new markets in an attempt to increase the methamphetamine customer base. The price of methamphetamine may begin to rebound with a market expansion, as current established market prices remain low and steady."

(Een TCO is een 'transnational criminal organisation', een internationale drugsbende dus.)

Omdat de 'meth' nu minder opbrengt, zoeken de Mexicaanse drugskartels dus naar uitbreiding van hun afzetmarkt, zodat ze de omzet weer wat kunnen laten stijgen. Mogelijk is Europa in hun vizier gekomen.

Lage Zwaluwe

Misschien zijn ze er al langer. Want er doken al vaker chrystal meth laboratoria op, zoals het megalab in Lage Zwaluwe, oktober 2018. Bij dat lab zijn de makers (nog) niet opgepakt, alleen de loodsexploitant. Misschien waren dat wel 'Mexicaanse operaties', zonder dat we het weten.

De meeste chrystal meth in Europa komt uit Tsjechië. Van de 291 labs in Europa (2016) zaten er 261 in dat centraal-Europese land, volgens het EU-drugsbureau.

Ideaal

Voor de Mexicanen ligt Nederland strategisch. Ze kennen het al jaren van de cokedistributie. Ze zijn er in feite al. Waarom dan geen fabriekje openen?

Een lab is dicht bij de wereldhavens, het drijvende drugsschip lag er zowat middenin. Onze havens zijn de poort naar Europa. Aan de binnenvaart denkt niemand: de Rijn de Donau, alles ligt open in het grenzeloze Europa.

Dat geldt helaas ook nog steeds voor de aanvoer van grondstoffen uit onder meer Polen via ons goede wegen-netwerk. Zaken doen via het snelle internet en onze banken is ook praktisch en betrouwbaar.

'Gunstig vestigingsklimaat'

Nederland is bovendien een land dat gewend is aan drugslabs en met een gunstig strafklimaat. Lees: lage straffen.

Kortom, een gunstig vestigingsklimaat, zoals dat heet. Dat zou nog wel eens doorslaggevend kunnen zijn om zich hier te gaan mengen als nieuwe speler, naast de traditionele 'Brabantse' drugsmaffia. Wat dat voor (gewelddadige) gevolgen kan hebben is gissen.

Geld

De aantrekkingskracht blijft groot omdat het zo ongelofelijk veel geld oplevert. Op straat kan je een gram chrystal meth verkopen voor het dubbele van een gram coke.

Drugshandel is toch vooral economie. Dichtbij de klanten zitten, vraag en aanbod bij elkaar brengen. Als je product dan even weinig opbrengt in Amerika is de oversteek snel gemaakt naar het rijke en open Europa.