Duizenden kinderen zingen mee met Guus Meeuwis: Groots Junior in Philips Stadion is begonnen!

Het Philips Stadion staat vol met duizenden kinderen, de akkoorden van 'Per Spoor (Kedeng Kedeng)’ klinken door de muziekboxen, en Guus Meeuwis zingt uit volle borst. Kinderstadionconcert Groots Junior is begonnen!

Om vier uur startte Guus' nieuwe kinderconcert. Het kinderconcert is niet alleen nieuw voor Guus Meeuwis, maar het is het allereerste stadionconcert voor kinderen ooit in Nederland. Binnen no time was het uitverkocht. Nielson en Kraantje Pappie verzorgen de gastoptredens.

Over twee dagen vindt in het Philips Stadion voor de veertiende keer op rij het ‘gewone’ concert ‘Groots met een zachte G’ plaats.

Management

Kinderen Jules, Sjoerd, Rosanne, Flip, Gioia, en Benjamin zijn het management van Groots Junior. Zo is Jules Guus’ persoonlijke manager, heeft Gioia zich over de kleding gebogen, en heeft Flip voor het geluid en het licht gezorgd.

Guus Meeuwis liet weten dat bij de zondagmiddagshow van Groots met een zachte G altijd al veel gezinnen met kinderen komen. “Dat vormde de inspiratie om een concert speciaal voor kinderen te geven”, zei hij eerder.

