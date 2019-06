Guus vond Groots Junior 'geweldig', nu alles uit de kast voor de 14e keer Groots met een zachte G

Guus Meeuwis is klaar voor zijn Groots met een zachte G-concerten.

Guus Meeuwis over Groots Junior en de komende concerten

“Het was alles wat we ons ervan hadden voorgesteld en misschien nog wel meer.” Guus Meeuwis vond zijn eerste kinderconcert ‘Groots Junior’ ‘geweldig’. Nu het concert voor zijn kleinste fans achter de rug is, kan Guus zich nog heel even voorbereiden op het ‘grote’ concert, want vrijdag begint de veertiende concertreeks 'Groots met een zachte G'.

In het Philips Stadion regende het woensdag geen ‘meters bier’, maar meters ranja. Guus Meeuwis gaf voor het eerst in heel Nederland een kinderstadionconcert met gastoptredens van Nielson en Kraantje Pappie. Voor de gelegenheid stonden er voor de kinderen op het veld extra stoelen, maar volgens Guus waren die ‘helemaal niet nodig’.

“Het was vanaf het begin al vrolijk, maar na een minuut of twintig was het één dolle boel. De kinderen gingen dansen, zingen en op de stoelen staan. Zelfs de nieuwe single werd voluit meegezongen”, vertelt Guus.

Alles ingericht voor kinderen

Guus legt uit dat de kinderen echt het gevoel hadden dat het concert speciaal voor hen was. “Het is de puurheid die Groots Junior anders maakt dan het traditionele Groots met een zachte G. De kinderen kregen de gasten die ze wilden, en het eten en het drinken.”

Ieder jaar krijg ik meer energie.

Het management van Groots Junior heeft hier volgens Guus heel erg bij geholpen. Dit kindermanagement bestond uit Jules, Sjoerd, Rosanne, Flip, Gioia en Benjamin. “Ze hebben waanzinnig werk geleverd. Ze hebben adviezen gegeven waar ik heel veel aan had. Daardoor kregen de kinderen in het stadion echt het gevoel dat het niet om volwassenen draaide, maar om hen.”

Veertiende editie

Nu het kinderconcert erop zit, staan er nog vier traditionele Groots met een zachte G-concerten voor de deur. Ze vinden vrijdag, zaterdag, zondag en dinsdag plaats. Eén gastartiest is al bekend: Ronnie Flex. Hoewel dit zijn veertiende editie is, krijgt Guus ieder jaar meer energie.

Ik hoop dat de generale repetitie verschrikkelijk gaat.

“Ieder jaar besef ik me weer wat voor wereldbaan ik heb en hoe blij ik mag zijn met wat ik doe. Ieder jaar hebben we ook weer nieuwe ideeën en ieder jaar krijg ik er weer meer energie van”, zegt Guus.

Voorbereiding

Voor Guus voelt Groots met een zachte G als ‘thuiskomen’. Behalve goed sporten, bereidt hij zich verder minimaal voor: “De repetities zijn meer voor het programma, maar niet zo zeer om te repeteren om het repeteren. We hebben al zo veel gespeeld, dat we al op oorlogssterkte zijn.”

Donderdagavond is de generale repetitie en dan moet hij gaan knallen. “Ik hoop dat vanavond verschrikkelijk gaat. Dan hebben we in ieder geval een goede uitvoering de dag daarna.”