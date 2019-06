Wilde achtervolging op A67 bij Eersel, drie politieauto's beschadigd

Rond half drie zagen agenten een rode Peugeot met Brits kenteken de snelweg oprijden bij Lierop. Hij reed met ruim tweehonderd kilometer per uur over de vluchtstrook, in de richting van Antwerpen.



Rammen

Drie politiewagens achtervolgden de wagen. Ze wilden de man tot stilstand brengen, maar hij ramde vervolgens één politieauto. Alle wagens liepen daarbij schade op. Er raakte niemand gewond.



De man kon daarna worden aangehouden. Ook de twee andere inzittenden zijn opgepakt. Hun auto is weggesleept, net als de drie beschadigde politievoertuigen.





De auto van de verdachte is ook flink beschadigd. (foto: politie Eersel)