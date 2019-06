Superfan van Guus Meeuwis is voor 55e keer bij Groots met een Zachte G, 'Dit gaat nooit vervelen!'

Nog even en we hebben weer een bomvol Philipsstadion met Brabantse gezelligheid en een biertje in de hand. Voor de veertiende keer trapt Guus Meeuwis vrijdagavond zijn Groots met een Zachte G-concertreeks af. Alle fans zijn natuurlijk present, maar je hebt ook de overtreffende trap, de die hard-superfan. Zoals Joyce Jansen. Zij is er vanavond voor de 55e keer bij om Guus te zien zingen. "En het blijft superleuk!"

Een studentenkamer vol posters met haar held en cd's die werden grijsgedraaid. Joyce is fan van het eerste uur. "In 1995 maakte ik voor het eerst kennis met Guus door het nummer 'Het is een Nacht', vertelt ze. 's Middags al, uren voor het concert begint, is ze bij het Plein van de Hemelse Voorpret te vinden. "Dat liedje vond ik zo betoverend, ik was in één klap verkocht. Dus toen bekend werd dat hij in het PSV-stadion zou optreden, moest ik daar natuurlijk bij zijn!"









Vier keer per jaar is Joyce bij Groots met een Zachte G te vinden. "Alleen toen ik zwanger was van m'n zoontjes heb ik twee keer verstek moeten laten gaan. Alle andere keren was ik erbij. Vervelen gaat het nooit, want iedere keer gebeurt er iets waardoor zo'n show weer heel anders is." Het kinderconcert 'Groots Junior', dat afgelopen woensdag voor de eerste keer werd gehouden, daar was ze tot haar grote spijt ook niet bij. "Mijn kinderen kregen er geen vrij voor van school, helaas."



LEES OOK: 'Het regent meters ranja, duizenden kinderen zingen mee met Guus Meeuwis tijdens Groots Junior'



Geen Guus maar Gijs

Het liefst had ze haar eerstgeborene naar Guus vernoemd, maar daar stak haar man een stokje voor. "Daarom werd het Gijs." Het geboortekaartje draaide wel helemaal om de 'G' van geweldig en groots.



Het hoogtepunt voor Joyce na al die concerten? "Dat was vorig jaar, toen JW Roy en DiggyDex erbij waren", vertelt ze. "Ze hadden samen met Guus een liedje gemaakt en die stem van JW Roy, dat klonk zo tof."



Knuffelen

Een echte ontmoeting met de Tilburgse zanger zat er tot nu toe niet in. "Ik heb 'm één keer vluchtig van dichtbij gezien, maar ik zou hem zo graag een keertje willen knuffelen! Niet te lang natuurlijk, want dan worden mijn man en Manon (de vriendin van Guus Meeuwis, red.) jaloers, haha!"





Guus Meeuwis treedt op 14, 15, 16 en 18 juni op in het Philips Stadion. Ronnie Flex zal ook het podium betreden, samen met Deuxperience.