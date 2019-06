'Duivels dilemma', CDA en GroenLinks leggen uit waarom ze toch meeregeren in Brabant

Wat heeft het CDA nou echt bereikt voor de Brabantse boeren? Waarom is GroenLinks nu opeens voor een mestfabriek in Oss? Beide partijen moesten vrijdag uitleggen waarom ze toch in de coalitie zijn gestapt.

Het CDA heeft de afgelopen vier jaar zwaar oppositie gevoerd tegen de strenge milieumaatregelen voor boeren. Nu de partij weer in het dagelijks bestuur zit, claimen de christendemocraten dat zij verzachtende maatregelen voor boeren in het bestuursakkoord hebben gekregen. Volgens de oppositie en boerenorganisaties is dat niks meer dan een doekje voor het bloeden.

De nieuwe fractievoorzitter van het CDA, Ankie van Hoon, gaf toe dat ze meer voor de boeren had willen bereiken. “Maar we hebben nu een voet tussen de deur. Als je niet meedoet kun je geen invloed uitoefenen”, zei ze. “We zien dit als een startpunt. Het bestuursakkoord is niet dichtgetimmerd.”

Bijkomend probleem is dat het coalitieakkoord op een aantal punten door de werkelijkheid is ingehaald, nu de Raad van State een paar weken geleden het Nederlandse stikstofbeleid onderuithaalde. “Sinds 23 mei worden er in Brabant geen vergunningen meer uitgegeven. Ik denk dat dat besluit de komende vier jaar de discussie in Provinciale Staten gaat beheersen.”

'Trots op compromis'

GroenLinks, ook nieuw in de coalitie, kreeg ervan langs van de PVV en de SP en van de eigen afdeling in Oss. Hagar Roijackers van GroenLinks noemde de instemming met die mestfabriek een duivels dilemma voor haar partij. “Maar we hebben een enorm mestoverschot. Wij zijn verantwoordelijk om dat op te lossen. In het bestuursakkoord staat dat die fabriek na vijftien jaar weer weg moet. We zijn hartstikke trots op dat compromis”, aldus Roijackers.